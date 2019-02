Funeral de jovem chinês esquartejado no Canadá

Montreal – O funeral público do jovem chinês Lin Jun, brutalmente assassinado e esquartejado no Canadá no final de maio, foi realizado na manhã desta quinta-feira em Montreal, na presença de seu pai e de sua irmã.

A cerimônia fúnebre foi realizada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges, no centro desta cidade.

Lin Jun “era um filho carinhoso, um jovem agradável, dedicado, sincero” e “orgulho de sua família”, lembrou o padre Henry Rodríguez durante uma cerimônia cristã inspirada no budismo. A mãe da vítima se converteu ao protestantismo na semana passada, mas Lin Jun era budista.

“Este é um momento muito difícil para a família de Lin Jun”, disse.

“É um momento excepcionalmente difícil para a comunidade chinesa em nossa sociedade”, acrescentou.

O pai de Lin Jun chorou copiosamente enquanto acendia uma vela colocada próximo à urna com as cinzas de seu filho.

Visivelmente abalada, a mãe de Lin Jun, Du Zhigui, não assistiu ao funeral, mas participou de uma entrevista coletiva à imprensa durante a qual, acompanhada de três tradutores voluntários, agradeceu às instituições, à polícia canadense e à Universidade Concordia, onde a vítima estudava.

Ela também anunciou a criação de uma fundação em memória de seu filho para ajudar os jovens em perigo. “Acreditamos que esta fundação permitirá preservar sua memória. Lin Jun, acho que ficará feliz com a minha decisão”, disse.

Em resposta a uma pergunta dos jornalistas, De Zhigui afirmou que ela e sua família ficarão em Montreal até março para acompanhar o julgamento do suposto autor do crime, o ex-ator pornô canadense Luka Rocco Magnotta.