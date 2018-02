Fundação de Kevin Spacey anuncia fechamento após escândalo sexual

Londres – A fundação beneficente do ator Kevin Spacey, que operava no Reino Unido e nos Estados Unidos, encerrará suas operações amanhã, segundo informou nesta terça-feira a própria ONG em seu site.

O fechamento da Kevin Spacey Foundation ocorre meses depois que o ator teve o nome envolvido em um grande escândalo sexual no qual recebeu dezenas de acusações por assédio.

“Chegamos à conclusão de que o trabalho da fundação deixou de ser viável e a mesma fechará amanhã, em 28 de fevereiro de 2018”, diz o comunicado postado em seu site.

A organização, fundada pelo ator em 2011, se dedicava a identificar e formar novas promessas da atuação para ajudá-las a entrar na indústria cinematográfica.

“Queremos agradecer a todos os sócios, artistas e demais organizações que colaboraram com a fundação com um grande trabalho ao longo dos anos”, segue a mensagem que anuncia o fechamento.

O ramo britânico da fundação era dirigido por Steven Winter, que trabalhou com o ator americano no teatro londrino Old Vic, onde Spacey foi diretor artístico entre 2004 e 2015.

Após a revelação do escândalo, a instituição britânica recebeu queixas de cerca de 20 pessoas que asseguraram que foram vítimas da conduta “inadequada” do então diretor artístico.

Kevin Spacey foi acusado em outubro do ano passado por seu companheiro de profissão Anthony Rapp de um caso de assédio sexual em 1986, quando a suposta vítima tinha 14 anos e Spacey 26.

Após essa denúncia, vários testemunhos se somaram à acusação e inclusive trabalhadores e ex-empregados de “House of Cards” – série que pouco depois anunciou que deixaria de contar com o ator para a sua última temporada – apontaram que tinham sofrido agressões e abusos sexuais por parte de Spacey durante a produção da série.

A denúncia de Rapp levou Spacey a admitir sua homossexualidade e assegurar que não lembrava do episódio do qual era acusava, ainda que tenha comentado que se realmente aconteceu, devia “as mais sinceras desculpas”.