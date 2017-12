Fujimori pede perdão e agradece Kucyznski por indulto em vídeo

Lima – O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori pediu perdão “do fundo do meu coração” aos peruanos, que reconheceu ter decepcionado e agradeceu ao presidente Pedro Pablo Kuczynski pela concessão de um indulto na véspera do Natal.

Em vídeo publicado no Facebook na manhã desta terça-feira, Fujimori prometeu, deitado em uma cama em um hospital, que como um homem livre irá apoiar o apelo de Kuczynski pela reconciliação do país.

Os comentários foram o primeiro pedido de desculpas explícito de Fujimori ao país andino e vieram após dois dias de instabilidade desde que Kuczynski anunciou inesperadamente o indulto ao ex-presidente.

O indulto liberou Fujimori de suas condenações anteriores por corrupção e crimes contra os direitos humanos cometidos durante seu governo de 1990 a 2000.

Na noite de segunda-feira, Kuczynski pediu que todos os peruanos contrários ao perdão “virassem a página”.