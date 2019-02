Frustradas esperanças de Snowden deixar aeroporto

Moscou – As esperanças de Edward Snowden, o foragido ex-prestador de serviço de uma agência de espionagem dos EUA, de deixar o aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, pela primeira vez em um mês foram frustradas após ele falhar em conseguir permissão da Rússia para sair.

Uma fonte do aeroporto disse que Snowden, procurado pelos Estados Unidos por vazar detalhes sobre programas secretos de vigilância do governo, havia recebido documentos por meio de seu advogado, entre os quais poderia haver uma permissão para deixar a área de trânsito do aeroporto.

Mas Snowden não atravessou a alfândega e o advogado Anatoly Kucherena, que presta a ele assistência em seu pedido de asilo temporário na Rússia, disse que o norte-americano não havia recebido os documentos necessários.

Kucherena disse esperar que a situação de Snowden seja resolvida em breve. Em Washington, a Casa Branca disse buscar esclarecimento sobre a situação do fugitivo.

“Devo dizer que ele está obviamente ansioso e espero que sua situação seja resolvida num futuro próximo”, disse Kucherena em Sheremetyevo. “É a primeira vez que a Rússia enfrenta uma situação como essa e é claro que a questão exige tempo aos funcionários de imigração.” Bolívia, Nicarágua e Venezuela ofereceram asilo a Snowden, mas nenhum destes destinos pode ser alcançado por um voo comercial direto de Moscou, motivo pelo qual Snowden solicitou asilo temporário na Rússia, até que possa alcançar com segurança algum dos três países latino-americanos.

Os Estados Unidos querem que ele seja extraditado para enfrentar um processo e revogaram seu passaporte.