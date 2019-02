Frontex pede reforço para administrar pressão migratória

A agência europeia de vigilância de fronteira Frontex pediu aos países-membros da União Europeia (UE) que disponibilizem 775 guardas adicionais para “administrar a pressão migratória“.

“Os novos guardas de fronteira deverão reforçar com prioridade as equipes na Grécia e na Sicília (Itália) responsáveis por registrar os recém chegados, mas uma parte será enviada para as fronteiras terrestres da UE”, explicou à AFP Eva Moncure, porta-voz da Frontex.

Quase 630.000 imigrantes e refugiados entraram na Europa desde o início do ano, o maior número desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

“Nunca antes a Frontex havia solicitado um número tão elevado de guardas de fronteira”, afirma um comunicado da agência.

Com o reforço, o número de agentes mobilizados em terra será multiplicado por seis, até 920.

A agência dispõe ainda de 300 membros distribuídos em embarcações que patrulham as costas gregas e outros 400 que vigiam as áreas próximas às costas italianas.