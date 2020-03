Fronteiras fechadas e crianças sem aulas: o mundo entra em quarentena

São Paulo — Crianças e adolescentes sem aulas. Voos cancelados. Estrangeiros proibidos de entrar nos países. Fronteiras fechadas. Restaurantes e bares impedidos de abrir. A partir desta segunda-feira, países do mundo todo começam a ampliar as medidas para impedir a propagação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e evitar a contaminação de mais pessoas.

A situação é mais grave na Europa, onde o vírus vem se espalhando rapidamente. Uma das providências mais drásticas vêm da Alemanha. O governo decidiu fechar as suas fronteiras com a França, a Áustria, a Suíça e a Dinamarca a partir desta segunda, seguindo o exemplo da Polônia, que havia fechado a sua fronteira com a Alemanha no domingo.

Já na França, onde o número de casos já passa de 5.400 no domingo, todas as aulas nas escolas estão suspensas a partir desta segunda-feira e o governo anunciou no sábado o fechamento de cafés, restaurantes, cinemas, bares e lojas.

A Espanha, segundo país com maior número de casos no continente, decretou situação de emergência no fim de semana. O governo espanhol proibiu os deslocamentos dentro do país e pediu que as pessoas fiquem em casa. É o segundo país europeu a entrar em quarentena depois da Itália. Turistas vindos da Espanha também serão impedidos de entrar em Portugal a partir desta segunda.

Na América Latina, outros países seguem o exemplo das medidas europeias na tentativa de evitar o aumento de novos casos. A Argentina decidiu que vai impedir a entrada de qualquer estrangeiro no país por 15 dias, contando a partir de hoje.

O Peru fez o mesmo e decidiu proibir a chegada e a partida de todos os voos internacionais a partir desta segunda-feira. E, na noite de domingo, o presidente Martín Vizcarra decretou estado de emergência no país e decidiu impor uma medida de isolamento obrigatório para a população por 15 dias.

Mundo afora, o que se vê é que os governos estão dispostos a tomar medidas drásticas para conter a contaminação de mais pessoas e impedir que a crise se estenda por ainda mais tempo.