Frio atinge partes da Europa e neve em Roma interrompe voos

Roma – Um frio intenso envolveu partes da Europa e provocou caos nos transportes nesta segunda-feira, e uma precipitação de neve rara em Roma forçou as autoridades italianas a pedir ao Exército para ajudar a liberar as ruas.

Um sistema climático siberiano que meteorologistas britânicos apelidaram de “a besta do oriente” provocou neve, ventos fortes e as temperaturas mais baixas em anos em várias regiões.

O frio deve continuar durante a maior parte da semana, e a Organização Meteorológica Mundial (OMM) disse que temperaturas mínimas diárias abaixo de zero grau Celsius estão previstas até para o sul europeu.

“Este período frio… pode ser um risco de morte para pessoas vulneráveis expostas ao frio”, alertou.

A Piazza Venezia, praça central de Roma que normalmente é uma cacofonia de buzinas de carro e tráfego complicado, estava estranhamente vazia, silenciosa e branca ao amanhecer.

Na Praça São Pedro, padres e seminaristas do Vaticano atiravam bolas de neve uns nos outros. Perto do Coliseu, alunos esquiavam no Monte Opiano.

Foi a maior precipitação de neve na capital italiana em seis anos e a maior para um mês de fevereiro em décadas. A cidade, que não está equipada para lidar com emergências de neve devido à raridade do fenômeno, pediu que outras áreas enviem limpadores de neve para ajudar a desobstruir as ruas.

As escolas foram fechadas e muitas pessoas não conseguiram chegar ao trabalho. A polícia pediu aos moradores para ficarem em casa, se possível.

O aeroporto romano de Fiumicino foi obrigado a operar só com uma pista durante a noite, quando 10 centímetros de neve caíram em menos de quatro horas. O segundo maior aeroporto da capital, Ciampino, foi fechado de domingo para segunda-feira, e funcionários estavam limpando suas duas pistas.