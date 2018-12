Freiras nos EUA roubam US$ 500 mil de colégio e vão jogar em Las Vegas

São Francisco – A Congregação das Irmãs de São José de Carondelet (Sisters of St. Joseph of Carondelet) informou nesta terça-feira que duas freiras de Torrance, no estado americano da Califórnia, tiraram, durante dez anos, 500 mil de dólares (1,9 milhão de reais) dos cofres do colégio católico onde trabalhavam e o usaram para apostas em Las Vegas.

Em comunicado, a congregação informou que não vai defender as irmãs, que foram indiciadas pela Arquidiocese de Los Angeles com a acusação de apropriação indevida de fundos. Identificadas como Mary Margaret Kreuper – que foi diretora do Colégio Católico St. James por 29 anos – e Lana Chang – que foi professora da mesma escola por 20 anos -, elas admitiram publicamente a subtração desse montante e, de acordo com a instituição, agora deverão assumir a “total responsabilidade pelas escolhas que fizeram e estarão sujeitas à lei”.

As duas, que são melhores amigas, se aposentaram recentemente e disseram estar arrependidas de tirarem o dinheiro de matrículas e doações para custear a viagem e a jogatina em Las Vegas. O sumiço do dinheiro foi descoberto durante uma auditoria feita em este ano.

“Pretendemos fazer a restituição ao Colégio St. James assim que a apuração for finalizada. A Justiça exige isso da gente”, disse a congregação na nota, que também informou que as irmãs Mary Margaret e Lana foram afastadas das atividades que exerciam, perderam o direito a continuar na casa que ocupavam e foram encaminhadas para uma residência religiosa, onde serão supervisionadas.