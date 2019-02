Francesa presa no México há 7 anos no México chega a Paris

Paris – A francesa Florence Cassez, presa no México há sete anos sob acusação de participação em uma rede de sequestros, desembarcou nesta quinta-feira no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, procedente da Cidade do México, onde foi posta em liberdade.

Na pista do aeroporto ela foi recebida, entre outras pessoas, por sua mãe, Charlotte Cassez, e o ministro das Relações Exteriores francês, Laurent Fabius, que expressou antes de sua chegada a “alegria” do governo e do país por seu retorno.

As redes de televisão francesas exibiram imagens de Cassez após descer pela escada do avião, nas quais foi possível vê-la acompanhada pelo ministro Fabius até entrar em um ônibus, onde se sentou junto de sua mãe.

Sorridente, Florence Cassez, de 38 anos, foi levada a um pavilhão oficial próximo para conceder uma entrevista.

Namorada do suposto líder da rede de sequestradores Los Zodíaco, Israel Vallarta, Florence foi detida em dezembro de 2005 no México e sentenciada inicialmente a 96 anos de prisão, pena que depois foi reduzida a 60.

A decisão de colocá-la em liberdade, tomada na quarta-feira, foi aprovada pela Suprema Corte mexicana, que modificou um projeto original de resolução que pedia a devolução do expediente a um tribunal penal devido às irregularidades ocorridas durante o processo judicial.