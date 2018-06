Francês se suicida se lançando do alto da Grande Mesquita em Meca

Um homem de nacionalidade francesa cometeu suicídio se jogando do teto da Grande Mesquita, em Meca, um ato excepcional nesse primeiro lugar santo do Islã na Arábia Saudita.

Neste sábado, a agência oficial de notícias Spa, que cita a polícia, informou que um “estrangeiro” se suicidou na sexta-feira à noite nesta cidade a oeste do reino, sem detalhar a sua nacionalidade.

Questionado pela AFP em Paris, o Ministério francês das Relações Exteriores detalhou que o estrangeiro era francês, sem dar mais detalhes sobre as circunstâncias de sua morte.

“Um estrangeiro se lançou ontem (sexta-feira) à noite do teto da Grande Mesquita, em Meca, e morreu”, indicou a polícia saudita.

O corpo foi levado ao hospital à espera dos resultados da investigação “para saber a identidade da vítima, as razões de sua ação e compreender como pôde fazê-lo apesar da existência de uma cerca metálica de proteção instalada ao redor do teto”, segundo a mesma fonte.

A cada ano, milhões de muçulmanos do mundo inteiro vão a Meca e a Medina, o segundo lugar santo do Islã, para fazer a grande peregrinação (hajj), que é realizada em datas específicas, ou para a pequena peregrinação (Omra), que pode ser feita em qualquer momento do ano.