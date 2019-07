França revisa temperatura recorde de junho para 46º Celsius

Paris — A temperatura mais alta já registrada na França foi de 46 graus Celsius, no dia 28 de junho, em Vérargues, no sul do país, informou nesta sexta-feira a agência meteorológica Meteo France, depois de analisar dados coletados em estações adicionais.

A Meteo France disse que a temperatura mais alta já registrada na França foi batida várias vezes naquele dia, e que os 45,9 graus Celsius registrados em Gallargues-le-Montueux eram de uma estação de leitura onde os dados são coletados e reportados em tempo real.

A agência informou que também coleta leituras de dados de postos avançados onde o processo é feito manualmente por observadores voluntários, que os transmitem vários dias depois.

“Um valor de temperatura máxima de 46 graus Celsius foi registrado em Vérargues, a menos de 10 km da estação de Gallargues-le-Montueux”, informou a Meteo France em comunicado, acrescentando que o registro foi confirmado por especialistas de clima.

A Meteo France disse que espera outra onda de calor em toda a França na próxima semana, com temperaturas esperadas entre 35 e 40 graus Celsius.