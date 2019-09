França pede ao Irã que cumpra compromissos do acordo nuclear

Paris – O Ministério das Relações Exteriores da França nesta quinta-feira pediu ao Irã que se abstenha de qualquer ação concreta que não cumpra com as obrigações do acordo nuclear de 2015, depois que Teerã disse que desenvolverá centrífugas para enriquecer urânio mais rapidamente.

“O Irã deve se abster de qualquer ação concreta que não esteja de acordo com seus compromissos e que possa dificultar os esforços de desescalada”, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Agnes von der Muhll a repórteres.

Ela acrescentou que o governo francês estudará o anúncio iraniano com seus parceiros e a agência atômica da ONU.