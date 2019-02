França não irá estender estado de emergência, diz Hollande

Paris – A França não irá estender para além de 26 de julho um estado de emergência colocado em prática após os ataques de militantes islâmicos em 15 de novembro em Paris, disse o presidente francês, François Hollande, nesta quinta-feira.

“Não podemos estender o estado de emergência indefinidamente, não faria sentido. Isto significaria que não somos mais uma república com a regra da lei aplicada em todas as circunstâncias”, disse Hollande a jornalistas em entrevista tradicional no dia da Bastilha, dia nacional francês.

A França estendeu duas vezes o estado de emergência, dando poderes extras de detenção para a polícia e ampliando outras medidas de segurança.

A extensão mais recente é válida até 26 de julho e foi feita para cobrir a Euro 2016 e o estágio final do Tour de France.