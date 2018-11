França não descarta possibilidade de Brexit sem acordo

Paris – O acordo para o Brexit alcançado entre Bruxelas e Londres é “um grande passo” na boa direção, mas não acaba com todas as “inquietações” por conta da situação interna no Reino Unido, indicou nesta quinta-feira o primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, que não descartou uma saída sem pacto.

“Neste momento, não há nada que nos permita saber se o acordo será adotado (…) A atualidade política britânica alimenta inquietações sobre a ratificação do acordo”, afirmou Philippe em entrevista à imprensa em Dunkerque, no norte do país.

O chefe do Governo afirmou que, diante dessa situação, a França tem que “estar preparada” para uma saída do Reino Unido da União Europeia “sem acordo”, uma hipótese que, embora disse não desejar, “ainda está sobre a mesa”.

A França mantém a preparação de um projeto de lei específico caso fracasse a negociação para um “brexit” estipulado antes da saída prevista para 29 de março de 2019.

O acordo alcançado entre Bruxelas e Londres, que provocou uma onda de demissões no Executivo de Theresa May, tem que ser aprovado pelos 27 e, posteriormente, ratificado pelo Parlamento Europeu e o britânico.