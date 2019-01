França intensifica preparativos para Brexit sem acordo

A França intensificará seus preparativos para um Brexit sem acordo, após a rejeição categórica da Câmara dos Comuns do projeto de saída negociado com Bruxelas pela premiê britânica, Theresa May – anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (16).

O primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, reúne-se na quinta-feira de manhã “com os principais ministros interessados para fazer um balanço dos preparativos e acelerá-los”, informou o Palácio do Eliseu.

Esta reunião estava na agenda desde antes da votação britânica, como parte dos preparativos para o Brexit, previsto para 29 de março.

“Os riscos de um ‘não acordo’ aumentaram ontem” com a rejeição do acordo por uma grande maioria dos deputados britânicos.

Esse cenário “seria muito negativo para o Reino Unido” e “seria ruim para a Europa e para a França, que é a porta de entrada” para grande parte dos fluxos entre o Reino Unido e o restante do continente, acrescentou o Eliseu.

O Parlamento francês prepara um projeto de lei, na tentativa de se antecipar a qualquer cenário envolvendo o Brexit. O texto pode ser aprovado até o final desta semana.