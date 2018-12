França em chamas: quem são os “coletes amarelos” que protestam em Paris?

São Paulo – Neste final de semana, quase 200 mil pessoas foram às ruas por toda a França para protestar. A capital Paris, por exemplo, viveu dias de caos e acabou transformada em um verdadeiro campo de batalha entre manifestantes e polícia em razão dos embates que aconteceram nos últimos dias.

A onda de protestos que atinge a cidade, e que é vista como a pior desde as históricas demonstrações de 1968, se iniciou em 17 de novembro por todo o país e é obra de um movimento que nasceu nas redes sociais, se diz apartidário e sem qualquer ligação com sindicatos. A principal demanda é a de que o governo desista de aumentar o preço dos combustíveis no país, uma medida que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

E para simbolizar a reivindicação, os manifestantes estão usando coletes amarelos. A veste é um item de segurança de trânsito obrigatório na França e vários países da União Europeia. Não tê-la no automóvel é uma infração passível de multa, cujo valor depende de país para país. Como resultado, o colete acabou se tornando um símbolo das revoltas.

O que eram demonstrações pacíficas, contudo, tornaram-se violentas, uma vez que existem suspeitas de que grupos tenham se infiltrado nos protestos com a intenção de causar tumultos. Na capital, lojas foram apedrejadas e carros foram vandalizados. O Arco do Triunfo, um dos maiores pontos turísticos da cidade, foi um dos principais locais de embate entre manifestantes e a polícia.

#GiletsJaunes yellow vest protesters take to the French capital Paris – riot police uses tear gas at the Champs Elysees pic.twitter.com/nA4DpNXzwi — Jorge Martin (@marxistJorge) November 24, 2018

Segundo números das autoridades locais, mais de 400 pessoas foram presas em Paris e 133 ficaram feridas em confrontos com as autoridades. Vários canhões d’água e o menos 10 mil bombas de gás lacrimogêneo foram lançados contra os manifestantes. Em toda a França, foram quase 700 prisões e 263 feridos, dos quais 81 são policiais.

1. Os "coletes amarelos" protestam pelo terceiro final de semana consecutivo na França zoom_out_map 1 /13 Os "coletes amarelos" protestam pelo terceiro final de semana consecutivo na França (Stephane Mahe/Reuters) Os "coletes amarelos" protestam pelo terceiro final de semana consecutivo na França

2. Os "coletes amarelos" fazem barricadas com automóveis na França zoom_out_map 2 /13 Os "coletes amarelos" fazem barricadas com automóveis na França (Stephane Mahe/Reuters) Os "coletes amarelos" fazem barricadas com automóveis na França

3. Manifestante seguran bandeira da França durante protestos contra o aumento dos preço dos combustíveis zoom_out_map 3 /13 Manifestante seguran bandeira da França durante protestos contra o aumento dos preço dos combustíveis (Stephane Mahe/Reuters) Manifestante seguran bandeira da França durante protestos contra o aumento dos preço dos combustíveis

4. Os "coletes amarelos" fazem barricadas com carros durante protestos na França zoom_out_map 4 /13 Os "coletes amarelos" fazem barricadas com carros durante protestos na França (Charles Platiau/Reuters) Os "coletes amarelos" fazem barricadas com carros durante protestos na França

5. Bombeiros tentam controlar o fogo de veículos queimados pelos manifestantes na França zoom_out_map 5 /13 Bombeiros tentam controlar o fogo de veículos queimados pelos manifestantes na França (Stephane Mahe/Reuters) Bombeiros tentam controlar o fogo de veículos queimados pelos manifestantes na França

6. Os protestos dos "coletes amarelos" foram marcados pela queima de carros e barricadas zoom_out_map 6 /13 Os protestos dos "coletes amarelos" foram marcados pela queima de carros e barricadas (Benoit Tessier/Reuters) Os protestos dos "coletes amarelos" foram marcados pela queima de carros e barricadas

7. Os "coletes amarelos" protestam contra o aumento do preço dos combustíveis zoom_out_map 7 /13 Os "coletes amarelos" protestam contra o aumento do preço dos combustíveis (Stephane Mahe/Reuters) Os "coletes amarelos" protestam contra o aumento do preço dos combustíveis

8. Este é o terceiro final de semana de protestos dos "coletes amarelos" na França zoom_out_map 8 /13 Este é o terceiro final de semana de protestos dos "coletes amarelos" na França (Stephane Mahe/Reuters) Este é o terceiro final de semana de protestos dos "coletes amarelos" na França

9. Os "coletes amarelos" são contra o aumento do preço da gasolina e algumas reformas do governo Macron zoom_out_map 9 /13 Os "coletes amarelos" são contra o aumento do preço da gasolina e algumas reformas do governo Macron (Stephane Mahe/Reuters) Os "coletes amarelos" são contra o aumento do preço da gasolina e algumas reformas do governo Macron

10. Os "coletes amarelos" são contra o aumento do preço dos combustíveis zoom_out_map 10 /13 Os "coletes amarelos" são contra o aumento do preço dos combustíveis (Stephane Mahe/Reuters) Os "coletes amarelos" são contra o aumento do preço dos combustíveis

11. Muitos veículos foram queimados durante os protestos dos coletes amarelos em Paris, na França zoom_out_map 11 /13 Muitos veículos foram queimados durante os protestos dos coletes amarelos em Paris, na França (Benoit Tessier/Reuters) Muitos veículos foram queimados durante os protestos dos coletes amarelos em Paris, na França

12. Durantes os protestos, ocorreram conflitos entre policias e "coletes amarelos" zoom_out_map 12 /13 Durantes os protestos, ocorreram conflitos entre policias e "coletes amarelos" (Gonzalo Fuentes/Reuters) Durantes os protestos, ocorreram conflitos entre policias e "coletes amarelos"

13. Os "coletes amarelos" protestam pelo terceiro final de semana consecutivo em Paris zoom_out_map 13/13 Os "coletes amarelos" protestam pelo terceiro final de semana consecutivo em Paris (Gonzalo Fuentes/Reuters) Os "coletes amarelos" protestam pelo terceiro final de semana consecutivo em Paris

Macron sob pressão

O caos causado pelas demonstrações pressiona em cheio o presidente Emmanuel Macron. Esse aumento prevê taxas sobre os combustíveis que seriam de 6,5 centavos por litro de gasóleo e 2,9 centavos para a gasolina. Com isso, o governo espera desestimular o uso de combustíveis fósseis e equiparar a taxação da gasolina e do diesel.

A possibilidade de aumento nos preços gerou revolta na população. Como resultado da ação popular, que contou, ainda, com uma petição que obteve a assinatura de mais de um milhão de pessoas, o governo disse que deixaria de subir o preço do combustível, caso o valor do barril de petróleo subisse demais. A possibilidade, contudo, não acalmou os ânimos do movimento, que seguirá protestando em todo o país.

Nesta segunda-feira, o clima no governo era de consternação e negociação. O presidente pediu ao primeiro-ministro, Édouard Philippe, que ele se reúna com a oposição e com lideranças do movimento para buscar uma saída para a crise, que se tornou mais um golpe na popularidade do jovem líder francês, que hoje tem apenas 25% de aprovação.

Macron precisa ser rápido para lidar com a velocidade com a qual movimentos populares nascidos nas redes sociais chegam às ruas. E ganhou alguns dias, uma vez que o próximo protesto está agendado para acontecer no sábado, 8 de dezembro. Esse acontecerá sob seus olhos, pois a mobilização será em frente ao Palácio Eliseu, a residência oficial do presidente da França.