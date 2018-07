França e Rússia anunciam acordo para enviar ajuda humanitária para Síria

Paris – França e Rússia vão organizar conjuntamente um esquema de entrega ajuda humanitária para Ghouta Oriental, a cidade síria que era reduto dos rebelde e foi retomada pelo governo em abril, informou nesta sexta-feira o comunicado conjunto de ambos os governos.

“Os dois países farão nos próximos dias um projeto humanitário conjunto na Síria para responder às necessidades da população civil, que são muito grandes em Ghouta Oriental”, indicou o governo francês.

De acordo com o texto, a prioridade serão emergências médicas nos hospitais gerenciados pelo Crescente Vermelho, que receberão remédios e equipamentos básicos para tratar 500 feridos graves e 15 mil pessoas que precisam de algum tipo de atendimento. A Rússia vai se encarregar de levar as entregas até à Síria. Hoje, um avião russo aterrissou na base aérea de Chateauroux, no centro da França.

O envio será feito “conforme as determinações da ONU, com o apoio da Rússia e com respeito ao direito internacional humanitário” e com “neutralidade, imparcialidade e independência”. Esta ajuda foi estipulada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo presidente russo, Vladimir Putin, durante a reunião realizada em 24 de maio em São Petersburgo.