França diz ter frustrado ataque inspirado no 11 de Setembro

Paris — O ministro do Interior da França disse nesta quinta-feira (17) que os serviços de inteligência do país prenderam um homem por planejar um atentado inspirado nos ataques com aviões ao World Trade Center, em Nova York, em setembro de 2001.

Por vários anos, a França tem discutido como responder a jihadistas locais e a militantes estrangeiros após uma série de ataques em todo o país. Autoridades francesas dizem que a ameaça de ataques continua muito alta.

Em 3 de outubro, um especialista em TI com suspeita de simpatias islâmicas, que tinha uma autorização de segurança, matou três policiais e um funcionário civil antes de ser morto a tiros por outro policial.

“Pouco antes (desse ataque) houve uma 60ª tentativa de ataque desde 2013”, disse o ministro Christophe Castaner à televisão France 2.

“Um indivíduo, que foi inspirado pelos eventos de 11 de Setembro e pelos aviões que destruíram as torres do World Trade Center, foi preso por nossos serviços de inteligência.”

A França teve mais de 230 pessoas mortas nos últimos quatro anos em seu território por ataques de militantes islâmicos, principalmente em novembro de 2015, após ataques coordenados em toda a capital.

Os ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico na Síria e realizados em parte por combatentes nascidos na França.

As autoridades agora temem que dezenas de cidadãos mantidos nas prisões em campos controlados pelos curdos possam escapar e voltar para casa depois de uma ofensiva turca no norte da Síria que tem como alvo milícias curdas que cuidam das prisões.