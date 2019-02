França cria fundo para ajudar movimentos feministas no mundo

A França decidiu criar um fundo dotado com 120 milhões de euros para ajudar movimentos em defesa dos direitos das mulheres no mundo todo e ONGs mobilizadas a favor da igualdade, informou nesta terça-feira a secretária de Estado francesa para a Igualdade de Mulheres e Homens, Marlène Schiappa.

O anúncio aconteceu após a primeira reunião em Paris do Conselho Consultivo para a Igualdade entre Homens e Mulheres, impulsionado para fazer com que esse tema figure no âmbito dos trabalhos do G7, grupo que a França preside desde janeiro.

Do encontro participaram figuras destacadas do ativismo feminista, como a atriz britânica Emma Watson, embaixadora da ONU para as mulheres, e o congolês Denis Mukwege e a iraquiana Nadia Murad, ambos Prêmio Nobel da Paz.

As três prioridades desse conselho, segundo resumiu Schiappa no Twitter, são a luta contra todo tipo de violência, o acesso de meninas e mulheres à educação e a emancipação econômica das mulheres.

O conselho trabalhará ao longo do ano em torno de propostas concretas para entregá-las na cúpula que o G7 – integrado também por Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, Canadá e os Estados Unidos – realizará no próximo mês de agosto em Biarritz, na França.