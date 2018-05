França: Ativistas intimidam revista que chamou o líder turco de “ditador”

A revista francesa Le Point denunciou uma campanha de assédio e intimidação por parte de apoiadores do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, depois de publicar uma foto sua na capa de sua última edição como “o ditador”.

A polícia foi mobilizada neste final de semana em Pontet, nos arredores de Avignon, no sul da França, depois que um grupo de ativistas pró-Erdogan obrigaram um jornaleiro a tirar as capas da revista de seu estabelecimento.

A capa do último número do semanário mostra um retrato do presidente turco sob o título “O ditador. Até onde irá Erdogan?”

Segundo a Le Point, outros apoiadores pediram a retirada da revista de uma banca na cidade de Valence, também no sul do país.

“Após uma semana de assédio, insultos, intimidação, injúrias antissemitas e ameaças contra nós nas redes sociais, chega a hora de os simpatizantes (do partido do presidente turco) AKP atacarem os símbolos da liberdade de expressão e da pluralidade da imprensa”, denunciou Le Point em um artigo em seu site.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira à noite que a retirada dessas capas dos jornaleiros é “inaceitável”.

“A liberdade de imprensa não tem preço: sem ela, é a ditadura”, disse o presidente no Twitter.