França apresenta um plano para o fim da quarentena

O governo da França apresenta nesta terça-feira (27) um plano para a reabertura da economia e o alívio nas medidas de isolamento no país. Hoje, o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, irá ao Parlamento mostrar os detalhes da proposta do governo e explicar como ela deve ser implementada. A expectativa é que o Parlamento vote as medidas ainda nesta terça.

O isolamento já dura seis semanas na França, desde que o governo do presidente Emmanuel Macron publicou um decreto limitando as atividades ao ar livre e impedindo que as pessoas saíssem de casa a não ser para deslocamentos essenciais, como para fazer compras de mantimentos ou ir ao médico.

As medidas valem até o dia 11 maio, mas ainda há muitas dúvidas sobre como será a reabertura. Não se sabe se todas as lojas poderão reabrir e em que cidades, nem em que situações as pessoas serão obrigadas a usar máscaras. A expectativa é que isso fique mais claro com a apresentação do plano do governo.

Ontem, o primeiro-ministro Edouard Philippe afirmou em uma mensagem no Twitter que o plano do governo terá como foco seis grandes temas: a saúde, a educação, as viagens, o comércio, os transportes e as reuniões de pessoas. “Apresentaremos uma estratégia sobre as questões prioritárias do fim do isolamento para que se inicie um período de construção do plano nacional e suas variações territoriais”, disse ele.

A expectativa é de que os trabalhadores de alguns setores da economia possam retomar as atividades a partir do dia 11, mas o governo deve exigir que as empresas adotem medidas para manter o distanciamento entre as pessoas no local de trabalho. As companhias que operam o transporte público também deverão ser obrigadas a limitar o número de passageiros, para evitar aglomerações. Já os grandes eventos, como jogos de futebol e shows, devem continuar sendo proibidos.

De acordo com a imprensa francesa, o funcionamento de restaurantes e cafés e também as viagens internacionais devem continuar restritas por mais tempo. Além disso, idosos e pessoas que fazem parte de algum grupo de risco também devem ser aconselhadas a ficar em casa e evitar o contato com familiares por mais tempo.

Já as escolas devem retomar as atividades gradualmente, começando pelas crianças mais jovens de 5 a 11 anos. Os demais alunos só devem voltar a ter aulas no fim de maio, de acordo com os planos já divulgados pelo Ministério da Educação francês.

Sétima maior economia do mundo e a terceira da Europa, a França é um dos países mais afetados pela pandemia. Até segunda-feira, o país registrava quase 166.000 casos confirmados da covid-19 e mais de 23.200 mortes.

As medidas de isolamento ajudaram a reduzir a propagação do vírus. No domingo (dado mais recente disponível), o país registrou 242 mortes por covid-19 em 24 horas. Foi o menor número desde o dia 25 de março. A quantidade de novos casos também vem caindo. A expectativa da população – e do governo – é que a situação esteja mais controlada até o fim da quarentena, em 11 de maio, para que o novo plano de reabertura possa ser de fato colocado em prática.