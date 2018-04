França anuncia ajuda humanitária de 50 milhões de euros para Síria

Marine Pennetier, do Reuters

Paris – O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira que a França contribuirá com 50 milhões de euros para ajuda humanitária de urgência na Síria após uma reunião com um grupo de organizações não-governamentais (ONGs) em Paris.

“Nesta noite, eu reuni ONGs que trabalham em solo na Síria. Diante da situação humanitária, a França está criando um programa de emergência de 50 milhões de euros”, disse Macron em sua conta oficial no Twitter.

J’ai réuni ce soir les ONG qui agissent sur le terrain en Syrie. Face à la situation humanitaire, la France met en place un programme d’urgence de 50 millions d’euros. pic.twitter.com/ChMAElfvp1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2018

Os recursos serão alocados para ONGs e agências da Organização das Nações Unidas que estão trabalhando em solo na Síria, incluindo o escritório da ONU para assuntos humanitários, disse o gabinete do presidente francês.

Cerca de 20 ONGs participaram da reunião com Macron no Palácio do Eliseu, incluindo Action Aid, Handicap International, Cruz Vermelha e Care.

Segundo estimativas da ONU, cerca de 13 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de crianças, estão precisando de ajuda humanitária na Síria, abalada por uma guerra que já dura sete anos e deslocou milhões.