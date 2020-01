França anuncia 2 primeiros casos confirmados de novo coronavírus

Paris — A França anunciou na sexta-feira seus dois primeiros casos confirmados do coronavírus, com um paciente sendo hospitalizado em Paris e outro na cidade de Bordeaux.

A ministra da Saúde da França, Agnes Buzyn, disse durante uma conferência de imprensa que estes foram os dois primeiros casos na Europa, acrescentando que é provável que outros casos ocorram no país. Os Estados Unidos também já confirmaram duas mortes.

Em Wuhan, a cidade que é o marco zero do novo coronavírus que se espalha pela China, um sentimento de medo se instala rapidamente.

Na manhã de quinta-feira, os cerca de 11 milhões de habitantes de Wuhan acordaram com a notícia de que a cidade está confinada, com o transporte público interrompido, voos cancelados e trens que não partirão às vésperas do feriado do Ano Novo Lunar, que tradicionalmente une famílias para dias de festa.

É uma radical mudança para Wuhan, no epicentro de uma crise de saúde potencialmente global depois que um mercado que vende carne recém-abatida e animais vivos foi identificado como a fonte de um surto que matou 17 pessoas e infectou centenas. Com o surto, moradores questionam cada movimento.

O número de mortos pelo vírus aumentou rapidamente no último fim de semana e, com mais casos identificados, a vida em Wuhan passou de normal para estressante em questão de dias. Poucas horas depois das restrições de viagem serem anunciadas, centenas de carros enfileiravam-se no trânsito em um pedágio para uma rodovia fora da cidade.

(Com informações da Bloomberg)