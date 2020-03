Fortes tornados deixam ao menos 19 mortos e rastro de destruição nos EUA

Pelo menos 19 pessoas morreram depois que violentos tornados atingiram o Tennessee, particularmente na região de Nashville, capital da música country nos Estados Unidos. Imagens divulgadas pela mídia local mostraram edifícios completamente destruídos, com chapas de metal enroladas em postes e árvores partidas ao meio.

O departamento de Bombeiros de Nashville afirmou que estava respondendo a relatos de pelo menos 40 estruturas desabadas na cidade. “Uma série de fortes tormentas atravessou o Tennessee e provocou graves danos nos edifícios, estradas, pontes, serviços públicos e comércios em vários condados”, informou a agência estatal de emergência.

“Nashville sofreu e nossa comunidade está devastada”, escreveu o prefeito da cidade, John Cooper, no Twitter, que pediu a colaboração dos moradores para ajudar as autoridades.

“É devastador. Perderam-se vidas em todo o estado”, também lamentou o governador do Tennessee, Bill Lee.

O xerife Eddie Farris, do condado de Putnam, disse em uma estação de notícias local que a polícia estava indo de casa em casa em busca de sobreviventes. “Certamente esperamos que esse número não aumente, mas não parece promissor até agora”.

Mais de 44 mil pessoas ficaram sem eletricidade em Nashville, depois que os tornados provocaram estragos em quatro subestações e em diversos postes de eletricidade. O Aeroporto John C. Tune, perto do centro, teve vários hangares destruídos e linhas de energia desativadas. Nenhum dano foi relatado no Aeroporto Internacional de Nashville, do outro lado da cidade.

Eleições

A votação nas prévias do Partido Democrata em Nashville, a capital e a cidade mais populosa do estado do Tennessee, foi adiada em uma hora, nesta terça-feira, 3, por causa dos danos de um tornado na região.

As urnas iam começar a receber os eleitores às 7h locais (10h de Brasília), mas o horário foi alterado para 8h (11h de Brasília).

Uma parte dos eleitores também precisará mudar de local de votação -há edifícios inacessíveis, e outros, sem luz.

Nesta terça-feira, 3, acontece a Superterça nos Estados Unidos: 14 estados realizam uma votação entre os eleitores do Partido Democrata para decidir quem será o adversário de Donald Trump, nas eleições americanas que acontecem no dia 3 de novembro.

Tennessee é um dos 14 estados que vota na chamada Superterça, data-chave nas primárias para eleger o candidato democrata que enfrentará o presidente Donald Trump nas eleições de novembro. (com agências internacionais)