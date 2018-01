Fortes chuvas no sul da Califórnia deixam pelo menos 5 mortos

Los Angeles – Pelo menos cinco pessoas morreram nesta terça-feira na região de Montecito, no sul da Califórnia, devido às fortes chuvas que atingem o estado, provocando deslizamentos de terras, enchentes e inundações.

As autoridades do condado de Santa Bárbara, no noroeste de Los Angeles, confirmaram que foram que os corpos de cinco pessoas foram encontrados entre os escombros durante uma operação de resgate.

Várias casas de Montecito, atingida pelos poderosos incêndios de dezembro do ano passado, foram destruídas pela força das águas, informou o porta-voz do Departamento de Bombeiros de Santa Bárbara, Mike Eliason.

As fortes chuvas obrigaram, além disso, o fechamento de várias estradas, evacuar milhares de pessoas e realizar vários resgates. Uma menina de 14 anos, por exemplo, ficou presa durante horas dentro de casa em Montecito.

Mais de 25 milímetros de chuva caíram nas últimas horas na região, afetada pelos incêndios florestais de dezembro do ano passado. O fogo destruiu a vegetação que antes continha a força das águas e impedia a ocorrência de deslizamentos.

As fortes tempestades também afetaram o fornecimento de energia. A Southern Califórnia Edison informou à Agência Efe que pelo menos 20 mil pessoas ficaram sem luz por causa das chuvas.