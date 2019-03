Fortes chuvas no Haiti deixam ao menos 5 mortos e 1 desaparecido

Porto Príncipe – Pelo menos cinco pessoas morreram e uma segue desaparecida devido às fortes chuvas que caíram no Haiti nos últimos dias, especialmente durante o fim de semana, informou nesta segunda-feira o Ministério do Interior do país caribenho.

As chuvas continuam no Haiti, sobretudo na região sul, que foi gravemente castigada pela passagem do furacão Matthew em 4 de outubro, que deixou 573 mortos, 75 desaparecidos e aproximadamente 175.500 deslocados, de acordo com números oficiais.

O Ministério do Interior do Haiti pediu hoje que a população se mantenha alerta por causa das fortes precipitações, que também vêm causando problemas no noroeste do país.

Após três semanas da passagem do furacão, muitos haitianos denunciam que ainda não receberam ajuda humanitária. Além disso, foram registrados distúrbios em várias partes do sul do país durante a entrega de ajuda às vítimas de Matthew.

Além da assistência aos deslocados, uma das principais preocupações das agências humanitárias é o aumento do cólera. O Haiti sofreu uma epidemia recente dessa doença após o grande terremoto de 2010, que deixou cerca de 300 mil mortos e 1,5 milhão de atingidos. EFE