Forte terremoto sacode Venezuela e é sentido no Brasil; veja imagens

Caracas – Um terremoto afetou no fim da tarde desta terça-feira o norte da Venezuela e chegou a ser sentido na capital do país, Caracas, além de outras regiões e inclusive no Brasil.

Segundo a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis), o tremor teve magnitude 6,3 na escala Richter, mas de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), chegou a 7,3.

Prelim M7.3 Earthquake near the coast of Venezuela Aug-21 21:31 UTC, updates https://t.co/RuBMC5s7KH — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) August 21, 2018

O epicentro do terremoto foi registrado perto da cidade de Guiria, no estado de Sucre. No Brasil, testemunhas relataram ter sentido a terra tremer em Boa Vista e Pacaraima, ambas em Roraima, e também em Manaus.

[VIDEO] #Sismo en #CiudadTiuna, #Caracas, se sintió fortísimo. Vecinos en alerta en la planta baja. Todo en calma. pic.twitter.com/WY6jMd5gF7 — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) August 21, 2018