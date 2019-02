Forte terremoto leva a alerta de tsunami no Japão

Um forte terremoto ocorrido no leito submarino levou à divulgação de um alerta de tsunami válido para a costa leste do Japão na madrugada de sábado (26), tarde de hoje no Brasil.

O terremoto de magnitude 7,3 ocorreu a mais de 300 quilômetros da costa, mas a apenas 10 quilômetros de profundidade, segundo dados do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos.

A área para a qual o alerta de tsunami é válido abrange o complexo nuclear de Fukushima, atingido pelo terremoto seguido de tsunami que em março de 2011 provocou milhares de mortos e desabilitou a usina.