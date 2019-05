Forte terremoto atinge El Salvador e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter, com epicentro no litoral do Pacífico, sacudiu El Salvador nesta quinta-feira, sem que até o momento tenha informações sobre vítimas ou danos materiais, mas gerou alerta de tsunami, segundo informações do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro do tremor ocorreu no oceano Pacífico, cerca de 27 quilômetros a sul-sudeste de La Libertad. O cismo atingiu uma profundidade de pouco mais de 65 quilômetros, segundo o USGS.

A Defesa Civil de El Salvador publicou no Twitter que, de acordo com o monitoramento inicial, o terremoto não causara um impacto “grave ou generalizado”.

O mar de La Libertad estava em condições normais, acrescentou.

Tremores também foram sentidos na vizinha Guatemala.

O Centro de Alerta Nacional de Tsunami dos EUA informou que não havia alerta previsto para a costa oeste dos país norte-americano.