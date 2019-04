Forças iraquianas matam comandante do Estado Islâmico e quatro combatentes

Baquba, Iraque — Forças de segurança mataram um comandante do Estado Islâmico e quatro combatentes na região das Montanhas de Hamrin, no nordeste do Iraque neste domingo, 14, disse o Exército.

Aviões de combate da coalizão liderada por iraquianos e pelos Estados Unidos vêm realizando ataques aéreos na área visando esconderijos de militantes por três dias.

O Serviço Contra o Terrorismo e o comando de operações militares da província de Diyala não forneceram o nome do comandante, mas disseram em um comunicado que ele estava encarregado das forças do Estado Islâmico em Hamrin.