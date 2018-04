Forças iraquianas bombardeiam posições do EI na Síria

Bagdá – As forças aéreas do Iraque bombardearam nesta quinta-feira posições do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) em território sírio a partir da fronteira, segundo um comunicado do escritório de informação do primeiro-ministro iraquiano, Haidar al Abadi, que ostenta também o cargo de chefe das Forças Armadas.

Segundo a nota, “de acordo com as ordens do comandante geral das Forças Armadas, Haidar al Abadi, as nossas heroicas forças aéreas executaram bombardeios mortais contra postos dos grupos terroristas do Daesh (acrônimo em árabe do EI) na Síria”.

Além disso, o escritório do primeiro-ministro justifica “ataques” contra o EI no território sírio devido “ao perigo que estes grupos representam para o território iraquiano”.

Além disso, ressaltou que estes bombardeios demonstram o “crescimento das capacidades” das Forças Armadas iraquianas na hora de “perseguir o terrorismo e acabar com ele”.

O comunicado acrescentou que com esta perseguição as forças iraquianas “salvaram muitas vidas, frustraram planos do Daesh”.

“Estes golpes acelerarão o final dos grupos na região após ter acabado com elas militarmente no Iraque”, ressaltou a presidência do Governo.