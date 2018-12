Cairo – As forças de segurança do Egito mataram 40 supostos terroristas em operações em vários pontos do país, em resposta ao atentado contra um ônibus de turistas no Cairo que na sexta-feira causou a morte de pelo menos três turistas vietnamitas e seu guia.

O Ministério de Interior anunciou que as operações foram feitas na península do Sinai e na província de Gizé, a oeste do Cairo. EFE