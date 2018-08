Fontes do Hamas confirmam acordo de cessar-fogo em Gaza

Gaza – Fontes do Hamas em Gaza confirmaram à Agência Efe que Egito e ONU conseguiram mediar um acordo de cessar-fogo entre Israel e as milícias da organização palestina, pacto que entrou em vigor nesta meia-noite (hora local; 18h em Brasília).

“Chegou-se a um acordo de calma em troca de calma, que começa a meia-noite”, disse à Efe um membro do comitê conjunto das milícias armadas em Gaza que pediu para não ser identificado.

A fonte garantiu que o acordo foi firmado graças à mediação egípcia e ao enviado especial da ONU para as negociações de paz no Oriente Médio, Nickolay Mladenov, e advertiu que “a resistência armada palestina” tem direito a responder a “qualquer violação do pacto”.

O portal israelense “Ynet” afirmou que fontes palestinas confirmaram a entrada em vigor de uma trégua, mas que fontes israelenses o negaram.

A emissora catariana “Al Jazira” também informou que foi pactuada uma cessação de hostilidades. Porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores de Israel ainda não responderam sobre essa questão.

A possibilidade de calma segue uma violenta jornada na qual as milícias palestinas lançaram 200 mísseis contra Israel, que deixaram cerca de 20 feridos. Em represália, o Exército israelense atacou 150 alvos militares em Gaza, ferindo 20 pessoas e provocando três mortes.