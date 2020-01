Foguete cai próximo a base dos EUA no Iraque, dizem fontes da polícia

Um foguete atingiu nesta quinta-feira, sem deixar vítimas, os arredores de uma base aérea do Iraque na província de Saladino, na região central do país, local que recebe militares dos Estados Unidos em missão no Oriente Médio.

O porta-voz da polícia de Saladino, coronel Mohamed Khalil Albazi, confirmou que o míssil atingiu a região de Fadlan, próxima a base militar de Al Balad. Até o momento, não se sabe quem foi o responsável pelo lançamento do projétil.

Instalada no norte de Badgá, Al Balad é uma das maiores bases aéreas do Iraque. Estão no local caças F-16 que o governo do país comprou dos Estados Unidos. Tropas americanas também trabalham no local em operações contra o terrorismo na região.

Este foi o segundo ataque com mísseis contra a base nos últimos dias. Dois foguetes caíram no sul da instalação militar no sábado, atingindo um depósito de armas do Exército do Iraque. Os danos foram limitados e não houve vítimas.

Desde a morte do general iraniano Qasem Soleimani e de um dos líderes das Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês) em um ataque dos Estados Unidos em Badgá, a capital tem sido alvo de foguetes lançados por grupos ainda não identificados pelas forças de segurança do país.

Os foguetes atingiram a chamada “zona verde” de Bagdá, uma área onde estão as embaixadas de vários países, entre elas a dos Estados Unidos.

O Irã respondeu à morte de Soleimani com o lançamento de mísseis contra duas bases americanas que abrigam tropas americanas no oeste e no norte do Iraque.