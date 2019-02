Washington – O Fundo Monetário Internacional aprovou nesta quarta-feira um novo plano de ajuda de 17,5 bilhões de dólares para a Ucrânia, afetada por um violento conflito no leste do país, anunciou a diretora-gerente do órgão, Christine Lagarde.

“O programa (de ajuda) é ambicioso e implica riscos, provenientes especialmente do conflito”, reconheceu Lagarde em comunicado.