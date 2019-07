Filipinas declaram alerta nacional devido a grave surto de dengue

Manila — As Filipinas declararam nesta segunda-feira estado de alerta nacional por causa de um grave surto de dengue, com mais de 106.630 casos registrados na primeira metade do ano e 456 mortes, a maioria de crianças menores de cinco anos.

A propagação do dengue cresceu 85% a respeito do mesmo período do ano anterior, informou hoje em entrevista coletiva o ministro de Saúde filipino, Francisco Duque, que esclareceu que não se trata ainda de uma epidemia nacional, mas que já se pode falar de epidemia em quatro regiões do centro do país.

Duque anunciou que o Departamento de Saúde ativou o “código azul” – alerta nacional – em coordenação com o Escritório Nacional de Redução de Risco de Desastres, para monitorar a situação.

O ministro advertiu que é importante buscar atendimento médico o mais breve possível quando os primeiros sintomas da dengue se manifestarem, como febre, dor severa nas articulações e músculos, náuseas, erupções cutâneas e sangramento.

” No geral, os pacientes chegam aos hospitais muito tarde, quando já se apresentam complicações, como hemorragias internas, ou com o coração ou outros órgãos afetados. A detecção precoce é crítica”, ressaltou Duque.

A dengue é a doença infecciosa de mais rápida expansão no mundo, com meio milhão de infecções potencialmente fatais em média por ano e cerca de 20.000 mortes, na sua maioria de crianças.