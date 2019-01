Filho de Trump compara imigrantes a animais

Donald Trump Jr, filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, comparou imigrantes em situação ilegal a animais, em seus últimos comentários controversos em redes sociais sobre as pessoas que desesperadamente tentam entrar no país.

“Sabe por que você pode aproveitar um dia no zoológico? Porque muros funcionam”, escreveu no Instagram.

Os comentários foram feitos após seu pai, Donald Trump, reforçar sua promessa de construir um muro na fronteira com o México, em meio a um conflito com o Congresso que levou ao “shutdown”, uma paralisação parcial do governo federal nos Estados Unidos.

O próprio presidente já descreveu imigrantes em termos similares. Em maio do ano passado, disse: “Você não acreditaria o quão ruim são essas pessoas. Elas não são pessoas, são animais”.

A publicação de Trump Jr. no Instagram gerou críticas nas redes sociais.

“Isso é racismo com anabolizante”, escreveu um usuário do Twitter, enquanto outro criticou: “O único animal de zoológico é o próprio Junior”.