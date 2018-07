Cairo – Um filho do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, foi morto na cidade de Homs, na Síria, informou o canal de notícias do grupo nesta terça-feira (03).

“Hudayfah al-Badri… o filho do califa… foi morto em uma operação contra os nusayriyyah e os russos na usina termelétrica de Homs”, disse o comunicado. A palavra nusayriyyah refere-se à comunidade alauita da Síria.