Filho de Bin Laden se casa com filha de piloto suicida de 11 de setembro

Londres – Hamza bin Laden, filho do antigo líder da rede terrorista Al Qaeda Osama bin Laden, se casou com a filha de Mohammed Atta, um dos suicidas que pilotava um dos aviões que se chocaram contra as Torre Gêmeas de Nova York em 11 de setembro de 2001, segundo informou nesta segunda-feira o jornal “The Guardian”.

A união foi revelada por dois meio-irmãos de Bin Laden, Ahmad e Hassan al-Attas, em entrevista ao jornal britânico na qual afirmaram que Hamza teve um papel relevante na Al Qaeda e expressou desejos de vingar a morte de seu pai, assassinado em maio de 2011 por soldados americanos no Paquistão.

“Escutamos que se casou com a filha de Mohammed Atta. Não temos certeza de onde está (Hamza), mas poderia estar no Afeganistão”, declarou Ahmad Al-Attas ao “The Guardian”.

Outro dos filhos de Osama bin Laden, Khalid, morreu pelos disparos das forças especiais americanas na operação que acabou com a vida de seu pai, enquanto um terceiro, Saad, morreu em um ataque com drones no Afeganistão em 2009.

O atentado das Torres Gêmeas, cometido por terroristas dessa rede, custaram a vida de cerca de 3 mil pessoas.

Segundo o “The Guardian”, Hamza bin Laden é filho de uma das três viúvas de Osama bin Laden, Khairiah Sabar.

Essas três mulheres e vários filhos se refugiaram na Arábia Saudita após a morte do antigo líder da Al Qaeda e mantêm o contato com a mãe de Osama, Alia Ghanem, que em entrevista ao mesmo jornal britânico publicada na semana passada admitiu que teve um “vida muito difícil”.

Ghanem descreveu o ex-líder da rede terrorista como um menino “tímido, mas bondoso”, que na adolescência conheceu gente que “fez uma lavagem cerebral”.