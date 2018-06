Fifa vai investigar gritos homofóbicos de torcedores do México

Moscou – A Fifa abriu nesta segunda-feira um procedimento disciplinar contra a Federação Mexicana de Futebol (Femexfut) pelos cantos de torcedores do país durante a vitória da ‘Tri’ sobre a Alemanha, por 1 a 0, no Estádio Luzhniki, em Moscou, na estreia das duas seleções pelo grupo F da Copa do Mundo.

Durante a partida, os torcedores entoaram o conhecido grito de “puto”, que significa “bicha” em espanhol, quando o goleiro alemão, Manuel Neuer, cobrava tiros de meta.

A seleção mexicana já tinha sido punida por motivo similar na Copa das Confederações, na própria Rússia, no ano passado, e Copa do Mundo de 2014, no Brasil, onde os torcedores também repetiram os cantos homofóbicos a cada tiro de meta cobrado pelos goleiros adversários.

A Femexfut tem pedido para os torcedores do país para evitar esse tipo de cântico, sem sucesso.