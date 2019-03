Ficarei decepcionado se boato sobre instalação for verdadeiro, diz Trump

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que ficará decepcionado com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se relatos sobre reconstrução em uma instalação de lançamento de foguetes na Coreia do Norte forem verdadeiros.

Dois institutos de estudos norte-americanos e a agência de notícias sul-coreana Yonhap relataram na terça-feira que obras estavam em andamento para restaurar parte da estação de lançamento de satélites norte-coreana Sohae mesmo enquanto Trump se reunia com Kim em sua segunda cúpula em Hanói na semana passada.

“Eu ficaria muito decepcionado se isso estiver acontecendo”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, quando questionado sobre os relatos.

“É um relato muito inicial. Fomos nós que o divulgamos. Mas eu ficaria muito, muito decepcionado com o presidente Kim, e eu não acho que ficarei, mas vamos ver o que acontece. Vamos analisar. No final das contas isso será resolvido.”

A Coreia do Norte começou a desmantelar uma instalação de testes de motores de míssil em Sohae no ano passado, após se comprometer a fazê-lo durante sua primeira cúpula com Trump em junho do ano passado.

Uma segunda cúpula entre Trump e Kim terminou antes do previsto na semana passada em Hanói devido a discordâncias sobre o quanto a Coreia do Norte estaria disposta a limitar o seu programa nuclear e sobre a disposição dos EUA em atenuar sanções.

“Nós temos um problema bem desagradável aqui. Nós temos que solucionar um problema”, disse Trump, acrescentando em uma aparente referência a Kim: “O relacionamento é bom”.