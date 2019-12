Fernández nomeia Martín Guzmán como ministro da Economia da Argentina

Buenos Aires — O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, anunciou seu ministério na noite desta sexta-feira, delineando o núcleo de sua equipe dias antes de tomar posse para enfrentar uma economia estagnada, temores crescentes com a dívida e uma dolorosa inflação.

Fernández nomeou Martín Guzmán como ministro da Economia, e o novo titular da pasta terá pela frente a tarefa de negociar a reestruturação da dívida de cerca de 100 bilhões de dólares com credores internacionais e com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Alguns dos ministros já tinham sido antecipados pela Frente de Todos, coalizão liderada por Fernández. Felipe Solá, ex-governador da província de Buenos Aires, foi confirmado ontem como titular do Ministério das Relações Exteriores. Já o Ministério da Defesa será comandado por Agustín Rossi.

Faltava saber, porém, quem receberia a missão de consertar os rumos da economia, fragilizada desde a crise cambial que começou em 2018, e de começar a renegociar com credores internacionais o pagamento da grande dívida pública da Argentina.

Sobre Guzmán, especialista em dívidas soberanas e discípulo de Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia em 2001, Fernández disse que conhece o indicado para o cargo há muito tempo e tem “grande confiança” no trabalho que ele pode fazer.

“É um homem jovem muito preparado, que conhece muito bem o conflito da dívida e o conflito macroeconômico da Argentina. Estamos há várias semanas trabalhando juntos nesses problemas para tirar o país da debilidade em que está”, afirmou o presidente eleito.

Fernández destacou a trajetória de Guzmán como pesquisador e professor da Universidade de Columbia, em Nova York.

“É alguém a quem consultei muito nos últimos tempos sobre os problemas que a Argentina tem em matéria de dívida. É uma grande alegria que Martín tenha aceitado o desafio de deixar Nova York e voltar a Buenos Aires para assumir o Ministério da Economia”, afirmou o peronista.

O presidente eleito também revelou que o economista Miguel Ángel Pesce, de 57 anos, será o novo comandante do Banco Central da Argentina.

O economista discreto, que recentemente presidiu o banco provincial Tierra del Fuego, indicou que procurará desviar a política monetária da postura mais ortodoxa que a autoridade monetária seguiu sob o presidente conservador, Mauricio Macri, que entrega o poder em 10 de dezembro.

Pesce apoiou a redução das taxas de juros e estabeleceu um “pacto social” para ajudar a reduzir os preços em alta. O economista assumirá o comando do banco central em um momento em que a Argentina enfrenta uma inflação anual de mais de 50%, com taxas de juros de 60% para conter a desvalorização da moeda e uma economia em contração, com vencimentos milionários de dívida previstos para 2020.

Economia argentina

O peronista Fernández, que substituirá Macri, tendo como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, toma posse na próxima terça-feira. O Produto Interno Bruto (PIB) do país deve encolher 3% este ano e mais 1,5% ano que vem, segundo as previsões mais recentes.

Na semana passada, Fernández declarou em um conferência industrial que só vai pagar o que deve quando o país voltar a crescer. Na mesma conferência, afirmou que não vai deixar o país “de portas fechadas”, mas que não vai importar “camisas da China” ou “sapatos do Brasil” para que os produtores do país sigam quebrando.

Equilibrar as demandas da indústria local e dos trabalhadores a medidas que impulsionem a economia do país será o maior desafio do novo governo.