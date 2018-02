Feira de armas é cancelada na Flórida após massacre de Parkland

Miami – Uma grande feira de armas prevista para os próximos dias 17 e 18 de março na cidade de Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida, foi cancelada por causa do massacre ocorrido recentemente na cidade vizinha de Parkland, informou a organização em seu site.

A feira Florida Gun and Knife Show aconteceria no Auditório Memorial de Guerra desta cidade e contava com a participação de quase uma centena de vendedores, mas os promotores decidiram cancelar o evento porque o prefeito, Jack Seiler, pediu “cortês e profissionalmente”, segundo informou o jornal “The Sun Sentinel”.

O cancelamento acontece oito dias depois do massacre ocorrido no instituto Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, no condado de Broward, pelo ex-aluno Nikolas Cruz, de 19 anos, que matou 17 pessoas com um fuzil AR-15.

A organização afirmou que atenderá o pedido do prefeito de Fort Lauderdale, mas que sua intenção é realizar a feira mais adiante, talvez em maio.

“Estamos muito orgulhosos da trajetória deste evento que aconteceu durante mais de 30 anos sem um só incidente, visitado por milhares de residentes respeitosos da lei do condado de Broward”, disse em comunicado Morgan Waters, gerente do Gun Show.

A feira de armas de Fort Lauderdale, uma das mais visitadas do estado, acontece a apenas 40 quilômetros do local onde aconteceu o tiroteio no último dia 14 de fevereiro.