Federação da Cruz Vermelha libera US$250 mil para ajuda na Guatemala

Genebra – A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) informou nesta quarta-feira que fornecerá US$ 250 mil de seu fundo global de emergências para financiar a assistência vital às vítimas da erupção do vulcão de Fogo na Guatemala.

“Este aporte de emergência incrementará os esforços da Cruz Vermelha que já estão em andamento no terreno médico, de apoio psicossocial, cobertura, distribuição de alimentos e busca de familiares”, disse o diretor de Desastres e Prevenção de Crise da organização, Pascale Meige.

Calcula-se que os fundos colocados à disposição permitirão que a Cruz Vermelha guatemalteca ofereça ajuda a 3 mil sobreviventes, que estão em situação muito vulnerável, durante os próximos três meses.

Por outro lado, a FICV informou que seu presidente, Francesco Rocca, fará amanhã uma visita de poucas horas à Guatemala para se reunir com responsáveis e socorristas voluntários da Cruz Vermelha do país centro-americano.

As autoridades locais mantêm em 75 o número de mortos, o de feridos em 44 e o de desaparecidos em 192 pela erupção do vulcão no último domingo, que foram acompanhadas por várias explosões moderadas, que continuam até hoje.

Além disso, o desastre levou à remoção de 12.089 pessoas, enquanto o total de atingidos pelo fenômeno natural é superior a 1,7 milhão de guatemaltecos.