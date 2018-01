Federação autoriza atletas russos a competirem “neutros” em 2018

Moscou – A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) divulgou nesta quinta-feira que autorizou 18 atletas da Rússia a competirem como neutros em 2018, já que a federação do país segue suspensa por causa de esquema de doping patrocinado pelo governo.

Entre os beneficiados pela decisão tomada pelo Comitê de Revisão da IAAF, está Mariya Lasitskene, bicampeã mundial do salto em altura, a segunda delas, em Londres, no ano passado, já sem estar defendendo a bandeira do país do Leste Europeu.

Também conquistaram o direito de disputar competições Danil Lysenko (salto em altura), Viktor Butenko, Iuliia Maltseva (lançamento de disco), Danila Danilov, Aleksiy Sokirskiy, Sofiya Palkina (lançamento de martelo), Aleksandr Lesnoy (arremesso de peso), Alexey Fyodorov, Irina Gemeniuk e Viktoriia Prokopenko (salto triplo), Olga Mullina, Anzhelika Sidorova, Alayna Lutkovskaya e Ilya Mudrov (salto com vara), além dos velocistas Vyacheslav Kolesnichenko, Polina Miller e Alauna Mamina.

Por outro lado, Sergey Shubenkov, medalha de prata nos 110m com barreiras no Mundial de Londres, e ouro dois anos antes, em Pequim, não conseguiu autorização.

A Federação Russa de Atletismo está suspensa desde novembro de 2015, a partir da conclusão do relatório McLaren, feito de maneira independente a pedido da IAAF, que apontou para a existência de um sistema de doping patrocinado pelo governo local.