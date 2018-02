FBI havia sido alertado por comentário sobre ataque a uma escola

Um youtuber americano disse nesta quinta-feira (15) que em 2017 apresentou uma denúncia ao FBI por um comentário visto no YouTube referido a um jovem com o mesmo nome do suposto responsável pelo massacre em uma escola da Flórida.

Ben Bennight, que mantém um canal no YouTube, relatou que em setembro do ano passado alguém identificado como Nikolas Cruz publicou um comentário ameaçador a um de seus vídeos, avisando que se tornaria um “atirador profissional contra escolas”.

Nikolas Cruz é o nome do jovem de 19 anos que, segundo a Polícia, foi responsável por abrir fogo na quarta-feira em um colégio em Parkland, na Flórida, deixando um balanço de 17 mortos e cerca de 14 feridos.

Em declarações à imprensa, Bennight relatou que, ao perceber a mensagem, alertou imediatamente os responsáveis do YouTube e também tentou advertir por e-mail o FBI.

Como o e-mail não funcionou, deixou uma mensagem por telefone em um escritório local do FBI no Mississippi.

Bennight recordou que, depois de fazer a denúncia, agentes do FBI o visitaram e perguntaram se ele conhecia quem fez o comentário ameaçador. “Foi a última coisa que ouvi deles”, declarou.

Agentes do FBI voltaram a contactá-lo na quarta-feira, após o massacre na escola da Flórida.

Em um comunicado sucinto, o FBI informou nesta quinta que depois da denúncia de Bennight os agentes realizaram uma “revisão em bases de dados e outras checagens, mas não foram capazes de identificar a pessoa que publicou o comentário”.

No Instagram, Cruz mantinha uma conta sob o nome “cruz_nikolas”, onde exibia sua obsessão com armas de fogo, incluindo algumas de grosso calibre, e com diversos tipos de facas.