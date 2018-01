Famosos boicotam Trump com evento paralelo ao Estado da União

Washington – Um grupo de artistas de Hollywood protagonizará um evento paralelo ao discurso sobre o Estado da União que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na próxima terça, informou nesta sexta-feira o ator Mark Ruffalo em seu perfil no Twitter.

O evento, batizado como “O Discurso Popular do Estado da União”, também contará com figuras como o documentarista Michael Moore, as atrizes Whoopi Goldberg, Rosie Perez e Cynthia Nixon e a cantora Andra Day e o rapper Common, além do próprio Ruffalo.

A versão alternativa do tradicional discurso acontecerá em Nova York, disse o ator à revista “People”, e está programada para a segunda-feira à noite, antes da intervenção de Trump no Congresso.

Segundo Ruffalo, o evento paralelo representará “um melhor reflexo do estado da nossa União, baseado no ponto de vista mais popular, baseado no ponto de vista das pessoas”.

“É mais importante, pois temos um presidente que tem dificuldades com a verdade, que tem uma agenda radical e divisiva e que gasta uma enorme quantidade de tempo se concentrando no negativo, na desesperança e no desespero”, disse Ruffalo.

Para o ator, o discurso alternativo supõe uma forma de “traçar um caminho rumo à vitória em 2018”, em referência às eleições legislativas que acontecerão no país.

O evento será organizado pelas associações ‘We Stand United’, ‘Move On’ e ‘Stand Up America’.

Há poucos dias, quatro legisladores do Partido Democrata afirmaram que não assistiriam ao discurso de Trump depois que o presidente supostamente qualificou como “buracos de merda” países latino-americanos e africanos.

Além disso, as legisladoras democratas pediram a seus colegas, homens e mulheres, democratas e republicanos, que se vestissem de preto em solidariedade às vítimas de assédio sexual no primeiro discurso sobre o Estado da União que será feito pelo magnata.

Os democratas escolheram o representante Joe Kennedy III para reproduzir em inglês o discurso de resposta ao de Trump, e Elizabeth Guzmán, a primeira imigrante hispânica eleita na Câmara de Delegados da Virgínia, para fazer a réplica em espanhol.