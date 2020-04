Família de Stephen Hawking doa seu respirador a hospital de Cambridge

A família do astrofísico britânico Stephen Hawking doou seu respirador ao hospital de Cambridge para ajudar na luta contra a pandemia de coronavírus.

Sua filha, Lucy Hawking, afirmou que o Royal Papworth Hospital de Cambridge proporcionou a seu pai um apoio médico “brilhante, dedicado e compassivo” até sua morte, aos 76 anos, em 14 de março de 2018. “Se ainda estivesse vivo percebemos que ele estaria na linha de frente da pandemia da covid-19 e entramos em contato com alguns de nossos velhos amigos para perguntar se poderíamos ajudar”, explicou em comunicado publicado no site do hospital.

Após a morte do físico, afetado desde a juventude por uma doença degenerativa, a família devolveu ao hospital todo o equipamento respiratório que o Serviço Nacional de Saúde (NHS) britânico havia proporcionado.

Mas Hawking também comprou algumas máquinas, explicou a filha. “Agora estamos entregando ao NHS com a esperança de que ajudem na luta contra a covid-19”, afirmou, ao mesmo tempo que elogiou o papel importante que o Royal Papworth Hospital teve em “momentos realmente difíceis” para seu pai.

A doação acontece no momento em que o Reino Unido, que se viu gravemente afetado pela pandemia de coronavírus, com mais de 17.000 mortes registradas apenas em hospitais, sofre com a falta de equipamentos médicos necessários para enfrentar a crise de saúde.

De acordo com o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, o país tinha entre 9.000 e 10.000 respiradores no NHS no início de abril e outros 2.000 em clínicas privadas. Hancock também anunciou a chegada de 1.500 máquinas adicionais nas próximas semanas.