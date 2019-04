Família de jornalista assassinado nega acordo com a Arábia Saudita

A família do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em outubro no consulado de seu país em Istambul por agentes de Riad, negou nesta quarta-feira (10) ter chegado a um acordo com as autoridades sauditas.

“O julgamento está em andamento, e não há negociações em andamento”, disse Salah, filho de Jamal Khashoggi, no Twitter.

“As pessoas que cometeram e estiveram envolvidas neste crime devem ser punidas”, acrescentou.

Em 1º de abril, o jornal “The Washington Post”, no qual Jamal Khashoggi trabalhava, disse que os filhos do jornalistas teriam recebido, cada um eles, uma casa luxuosa e milhares de dólares por mês como indenização por parte das autoridades sauditas.

O assassinato de Jamal Khashoggi prejudicou consideravelmente a imagem da Arábia Saudita e de seu jovem príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que autoridades turcas e americanas designaram como responsáveis.

As autoridades sauditas negaram que o príncipe Mohammed, apelidado de MBS, estivesse envolvido no assassinato, atribuído por Riad a elementos “sem controle” por parte do regime.

Onze homens foram julgados desde janeiro em um tribunal criminal em Riad, e o procurador-geral exigiu pena de morte para cinco deles.

Apesar da forte pressão do Congresso dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump evitou condenar o príncipe herdeiro neste caso.