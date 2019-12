Falha no Twitter bloqueia postagem feita por Trump

Washington – Um tuíte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que identificou um analista de espionagem como o suposto informante que ajudou a disparar o processo de impeachment contra ele foi temporariamente bloqueado no fim de semana.

A rede social afirmou que uma falha no serviço bloqueou a mensagem de Trump e afetou uma série de outras contas de usuários.

Nos últimos dias, Trump compartilhou uma notícia e uma segunda mensagem que pareceu indicar o nome do membro da comunidade de espionagem. Entretanto, o segundo tuíte de Trump, da conta pessoal do presidente norte-americano, não ficou visível aos seus 68 milhões de seguidores no sábado.

A mensagem voltou a ficar visível no domingo, embora a conta original que compartilhou o nome do suposto informante foi apagada.

“Por causa de uma falha em um de nossos sistemas, tuítes em perfis ficaram visíveis para alguns, mas não para outros usuários”, afirmou o serviço de suporte do Twitter. Uma porta-voz da rede social confirmou que a conta de Trump estava entre as que foram afetadas pelo problema.

A porta-voz acrescentou que a política do Twitter afirma que qualquer mensagem que inclua informações privadas sobre uma pessoa, incluindo o suposto informante, viola as regras do serviço. Nomes não são considerados informações privadas, disse ela.

Mark Zaid, um dos advogados do informante, afirmou no Twitter em novembro que os republicanos “tentaram expor a identidade do nosso cliente para colocar em risco sua segurança e de sua família”.

Na sexta-feira, Trump retuitou uma mensagem de uma conta favorável a ele que deu destaque ao mesmo nome e também compartilhou fotos de uma pessoa que afirmou ser o suposto informante.

Este retuíte desapareceu da conta de Trump no Twitter no sábado, publicaram Washington Post, CNN e outros veículos da imprensa.